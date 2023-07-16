Irak'ta Sadr yanlıları Maliki'nin partisinin bürolarına kilit vurdu

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Sadr Hareketi’nin eski Parlameto Grup Başkanı Hasan Azari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, liderleri Sadr'ın babası Muhammed Sadık es-Sadr'a yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara dikkati çekti.

Bu paylaşımlarda "baba Sadr'ın Baas Partisi ile ilişkisinin olduğunun" öne sürüldüğünü aktaran Azari, "Söz konusu paylaşımları iktidarı elinde bulunduran Koordinasyon Çerçevesi'nin parçası olan Dava Partisi yapıyor" ifadesine yer verdi.

Dava Partisi ise yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu iddiaları reddetti.

Azari'nin paylaşımları sonrası Sadr yanlısı gruplar, başkent Bağdat ve güneydeki Meysan, Zikar ve Basra gibi kentlerde Dava Partisi binalarını kapatarak kilit vurdu. Sadr taraftarları, parti binalarının duvarlarına "Sadr'ın evlatlarının emriyle kapalıdır" ibaresini yazdı.

Mukteda es-Sadr'a yakınlığıyla bilinen "Liderin Bakanı" sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre, Şii lider Sadr, Dava Partisi’nin "sadık" üyeleri ve onların ittifakında (Koordinasyon Çerçevesi) yer alanlara seslenerek, "din adamlarına yönelik saldırı ve hakaretleri yasaklayan" bir yasa tasarısı hazırlayıp parlamentodan geçirmelerini istedi.