Politika

Kılıçdaroğlu’ndan ÖTV zammına tepki: Bir süre sonra yine gelecek

Akaryakıtta ÖTV zammına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek” dedi.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV zammı Akaryakıt tepki

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir taksiz durağını ziyaret etti.

Taksicilerle çay içip sohbet eden Kılıçdaroğlu, akaryakıtta ÖTV zammına tepki göstererek bunun iğneden ipliğe, her şeyin fiyatının artmasına neden olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sormak lazım; 'Niye bu zamları yapıyorlar?' Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var" diye konuştu.

Ekonomiye bakıldığında pazarda, dükkanda, fabrikada, her yerde "yangın" olduğunu, hiç kimsenin önünü göremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Memleketin ekonomisini yabancılara teslim ettiler. Şimdi onların taleplerini yerine getiriyorlar. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye'sidir. Öyle büyük avantalar alan, vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım. Öyle bir anlayışın çıkması lazım. Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek', bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz bir de otobüs, minibüs, tır şoförünü düşünün. Onlar yiyecek taşıyor. Ne olacak limon fiyatı? Artacak.”

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