Komşu ülkelerden ekonomik krizle boğuşan Arjantin’e alışveriş akını

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İstikrarlı ekonomisi ve güçlü para birimiyle Uruguay da bunlardan birisi.

İki ülke para birimi arasındaki kur farkı nedeniyle Arjantin'deki ürün ve hizmetlerin fiyatları Uruguay'dan çok daha ucuza geliyor.

Uruguay'da Fray Bentos gibi sınıra yakın şehirlerde yaşayanlar, temel alışverişleri için bile sınırın öteki tarafına geçebiliyor.

Zira Uruguay'da 5 dolar olan ayçiçek yağının litresi Arjantin'de 50 cente, 10 dolarlık bir cilt kremi Arjantin'de 1 dolara alınabiliyor.

Bir litre benzin Uruguay'da 2 dolara yakın bir seviyede iken Arjantin'de 52 cent.

Güney yarımkürede kış tatilinin başlangıcı olan 30 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında 100 binden fazla Uruguaylı Arjantin'e geçiş yaptı.

Arjantin pesosu Amerikan doları karşısında erirken, ülke uzun yıllardır enflasyon sarmalında bocalıyor.

Arjantin, yüzde 110 ile dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Bu da ülke halkının ağır bir ekonomik kriz yaşamasına yol açıyor.

Uruguay'ın toplam nüfusu ise 3,4 milyon civarında.

Bu durum Uruguay'ın sınıra yakın şehirlerindeki işletmeleri ise olumsuz etkiliyor.

Buralarda çok sayıda küçük işletme kapanırken büyükler de eleman sayılarını düşürmek zorunda kalıyor.

Benzer bir durum Şili, Paraguay ve Brezilya sınırlarında da yaşanıyor. Yöneticiler sınır ötesi alışverişlere bir sınırlandırma getirmeye çalışsa da uygulamada pek başarılı olamıyor. (Kaynak: euronews)