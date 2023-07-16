Politika

Göç İdaresi açıkladı: Türkiye’de kaç göçmen var?

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı.
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türkiye Türkiye göçmen sayısı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkedeki göçmen sayısını açıkladı.

Başkanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bugüne kadar, yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20’yi aştığı bin 169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul’da kapalı mahalle sayısı 54’tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752’dir."

Açıklamada, “Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki; düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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