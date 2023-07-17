Kırım Köprüsü’nde patlama: Ölü ve yaralılar var

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Kırım Köprüsünün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor” ifadesini kullandı.

Rusya’nın güneyindeki Belgorod bölgesinin valisi Vyacheslav Gladkov da bir patlama meydana geldiğini açıklarken, iki kişinin öldüğünü ve bir çocuğun ise yaralandığını açıkladı. Ölen kişilerin kız çocuğunun ebeveynleri olduğu da belirtildi.

Gladkov, “Paylaşılan görüntülerde bazı araçların hasar gördüğü görülüyor. Şu an bir kız çocuğunun yaralandığını görüyoruz. En zoru ise onun anne ve babasının saldırıda ölmüş olması” dedi.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Köprüde Kasım 2022'de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.