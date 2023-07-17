Genel

Hakkari’de buzulların altında kalan 2 kişi aranıyor

Hakkari’deki Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde buzulların altında kalan 4 kişiden 2'sinin kurtarılması için arama çalışmaları sürüyor.
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kürdistan Hakkari Cilo

HABER MERKEZİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, buz kütlesi altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin durumu ile ilgili birim yetkililerinin katılımıyla bir durum değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Hakkari merkez Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde 16 Temmuz 2023 günü meydana gelen kaza olayı ile ilgili olarak 4 vatandaşımızdan kaybolan ve henüz bulunamayan 2 vatandaşımızın durumu ilgili olarak İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde Valimiz İdris Akbıyık’ın başkanlığında cumhuriyet başsavcısı, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Vekili, JAK ekipleri, Hakkari ve Van AFAD ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü ve CİSAD Dernek yetkilisinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında edinilen bilgiye göre; meydana gelen olayda buz kütlesi altında kalan ve ulaşılamayan 2 vatandaşımız için arama kurtarma faaliyetlerine sabahın erken saatlerinden itibaren kaldığı yerden titizlikle devam edilecek.”

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