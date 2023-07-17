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Şırnak’tan Düzce'ye giden tarım işçileri kaza yaptı: 4'ü ağır 24 yaralı

Şırnak'tan Düzce'ye giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.
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kürdistan Şırnak Düzce tarım işçileri kaza

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre Niğde - Ankara otoyolunda Şırnak'tan Düzce'ye tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Ç.'nin sürücüsü olduğu minibüs Yazıhüyük kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de minibüste bulunan yaralıların ilk tedavisini yaptı.

Yaralılardan 11'i Niğde'deki, 13'ü ise Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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