Dolar/TL'de yeni rekor
HABER MERKEZİ
Akaryakıtta ÖTV tutarının artması sonrası ve Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken dolar/TL tarihi rekorunu kırdı.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 26.19'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.2 üzerinde 26.25'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.3 artışla 29.48'den, sterlin/TL de yüzde 0.1 değer kazancıyla 34.34'ten satılıyor.
Ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.