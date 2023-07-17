Ekonomi

Dolar/TL'de yeni rekor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26.25 işlem seviyesiyle rekor kırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dolar
dolar
türkiye dolarTL

HABER MERKEZİ

Akaryakıtta ÖTV tutarının artması sonrası ve Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken dolar/TL tarihi rekorunu kırdı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 26.19'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.2 üzerinde 26.25'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.3 artışla 29.48'den, sterlin/TL de yüzde 0.1 değer kazancıyla 34.34'ten satılıyor.

Ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv