Türkiye’de 3 ilde orman yangınları sürüyor: 2 kişi tutuklandı

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Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınlara havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'daki yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini vurgularken, “Bahçe temizliğinden yangının çıktığını düşünüyoruz” dedi.

Yumaklı dün 19 yangının çıktığını 16'sının kontrol altına alındığı ifade etti.

Yangın nedeniyle Mersin ve Çanakkale'de bazı köyler önlem amaçlı tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ADALET BAKANI: 7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir.”

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGININA MÜDAHALE 17 SAATTİR SÜRÜYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan örtü yangını Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki yerleşim yeri yakınındaki ormanlara sıçradı. Kemel Köyü tedbir amacıyla boşaltılırken alevlere müdahale 17 saattir sürüyor. Gece sadece 1 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden müdahaleye başladı. Alevlere 13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Dün saat 16.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan bir orman yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu anda kadar köylerimizden birisini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Tüm arkadaşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, sağlık ekiplerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale daha da artarak devam edecek. Yaralı ve can kaybımız yok" dedi.

MERSİN’DE 4 MAHALLEDE 373 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesindeki orman yangını nedeniyle 51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu Mahallesi, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk Mahallesi, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar Mahallesi ile 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe Mahallesi'nin jandarma ekipleri tarafından tahliye edildiğini açıkladı.