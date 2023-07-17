Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten kamu kurumlarına 'tasarruf' genelgesi

Mehmet Şimşek'in imzasıyla gönderilen genelgeye göre taşıt edinimi, kiralanması, temsil, tören, ağırlanma, tanıtım törenleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
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HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarına 'tasarruf' genelgesi gönderdi.

Deprem kaynaklı maliyetler hariç tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması amacıyla yayımlanan genelgeye göre, bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşları, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.

Bunun yanı sıra kamu kurumları, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak.

Genelgede tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı aktarıldı.

Mehmet Şimşek, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda da, "Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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