Rusya: Tahıl anlaşması bugünden itibaren geçerliliğini kaybetti

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetti.

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.

Peskov tahıl anlaşmasının uzatılmaması yönündeki kararın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olmadığını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu anlaşmaya ilişkin tutumunu saldırıdan daha önce kamuoyuyla paylaştığını söyledi.