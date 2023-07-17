Silahlı gruplar Afrin’de 3 kişiyi daha kaçırdı

HABER MERKEZİ

Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki Rojava bölgelerinde Kürtlere yönelik hak ihlalleri devam ediyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Afrin’in Kefir Sefre köyünden Hüseyin Reşid Hamza ve Murad Hüseyin Muhammed isimli sivillerin, “Askeri Polis” adlı silahlı grup mensupları tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada kendisinden fidye alınan Murad Hüseyin Muhammed’in serbest bırakıldığı ancak Hüseyin Reşid Hamza’nın akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 10 Temmuz’da Rıdvan Ali Haci’nin Raco beldesinden kaçırıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bilgisine yer verildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu vurguluyor.