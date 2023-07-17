Tarım Bakanı: 9’uncu kabine su kaynaklarını korumayı başardı

ERBİL (K24)

Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, başkent Erbil'de düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda konuştu.

Bakan Talabani, 9’uncu kabinenin dört yıl boyunca, Kürdistan Bölgesi'nin su kaynaklarının korunması için baraj ve göletler inşa ettiğini, çiftçiler için yeni teknolojiler sunarak büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

İklim değişikliğinin kimi ülkeler arasında siyasi krizlere sebep olduğuna dikkat çeken Bakan Talabani şunları kaydetti:

“İklim değişikliği ve bunun çevre üzerindeki etkisi dünya ülkelerini krizlerle karşı karşıya bırakmış ve bu krizler susuzluk nedeniyle ülkeler arasında çoğu zaman siyasi krizlere dönüşmüştür. Dolaysıyla bir ülkenin başka bir ülke üzerindeki su kaynaklarını kesmesi siyasi çekişmelere sebep olmuştur.”

Talabani, “Biz Irak ve Kürdistan Bölgesi olarak iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan ülkelerden biriyiz. Su kaynaklarımız komşu ülkeler tarafından kesiliyor” dedi.

Bakan konuşmasında, iklim değişikliği nedeniyle Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı su kaynaklarının kurumasının bazı köylerin boşaltılmasına neden olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nin Irak'ın diğer bölgelerine göre su kaynakları açısından zengin olduğunu ifade eden Bakan Talabani, ülkelerine sahip çıkmaları için su kaynaklarının korunması ve yeşil alanların artırılması sürecine katılmasının herkesin görevi olduğunu vurguladı.