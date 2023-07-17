Başbakan Mesrur Barzani, Washington Temsilciliği’ne Trife Aziz’i atadı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakan Başdanışmanlığı yapan Trife Aziz, ABD’de kamuda ve özel sektörde 25 yıl boyunca farklı görevlerde bulundu.

Trife Aziz, 90’lı yıllarda da Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Washington DC Temsilcisi olarak görev yaptı.

8 yıl boyunca Kürdistan Bölgesi Hükümeti Washington Temsilciliği görevinde bulunan Beyan Sami Abdulrahman’ın ise Kürdistan Bölgesi’ne dönerek, Erbil’de Başbakan’ın dışişleri ve iklim değişikliğinden sorumlu başdanışmanı olarak görevlendirileceği belirtildi.

Beyan Sami Abdulrahman, 10 yıl da Kürdistan Bölgesi Hükümeti Londra Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Başbakan, iki diplomatı da tebrik ederek Kürdistan halkına hizmet yolunda kendilerine başarılar diledi.