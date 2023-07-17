Tahıl anlaşması | Erdoğan: Putin’le görüşmemizi yapacağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Burada konuşan Erdoğan, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alınmasına değinerek şunları söyledi:

“Sayın Putin'in tahıl anlaşması konusunda devamını istediğine inanıyorum. Seyahatten döner dönmez Sayın Putin’le görüşmemizi yapacağız. Rus tahıl ticaretinin nasıl yapacağımızı konuşacağız.

Ülkemizi saran yangınlar dünden beri devam ediyor. Bakanlarımız ile yaptığımız görüşmelerde çalışmaların son derece dikkatle devam ettiğini söyleyebilirim. Rusya ile görüşme yapıp onlardan büyük gövdeli yangın söndürme uçaklarından temin edeceğiz.”

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