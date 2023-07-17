Politika

Cuma İçten Gelecek Partisi’nden istifa etti

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Cuma İçten, seçim sonuçlarının başarısızlık olduğunu, sonuçlarda kendisinin de sorumluluğu bulunduğunu belirterek partisinden istifa etti.
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Cuma İçten
Cuma İçten
türkiye Cuma İçten Gelecek Partisi

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa ettiğini ve siyasetten ayrıldığını duyurdu.

İktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerine devam edeceğini belirten İçten, bunu artık bireysel olarak yapacağını belirtti.

Seçimlerin muhalefet için bir kayıp olduğunu ifade eden İçten “Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmek siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım. Bu benim için de bir başarısızlıktır ve sorumluluk sahibi olan biri olarak görevlerimden istifa etme kararı aldım. Bu benim için özeleştiri yapacağım bir süreçtir” dedi.

İçten, “Gelecek Partisi'nde bulunan resmi tüm görevlerimden; genel başkan danışmanlığı, teşkilat başkan yardımcılığı, denetleme kurulu ve parti yönetim kurulu üyeliğinden Sayın Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan müsaade alarak ayrılıyorum” ifadelerini kullanırken siyasetten tamamen ayrıldığını da açıkladı.

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