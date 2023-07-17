Politika

Irak’ta il meclisi seçimleri için 270 siyasi yapı başvuru yaptı

Irak Seçim Komisyonu Partiler Ofisi Müdürü Himan Tahsin, “Irak il meclisi seçimleri için şimdiye kadar 270 siyasi parti kayıt yaptırdı” dedi.
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Irak il meclisi seçimleri

HABER MERKEZİ

Irak’ta il meclisi seçimleri için 270 siyasi parti kayıt yaptırırken, 15 partinin daha seçime katılmak istediği bildirildi.

Medya mensuplarına açıklama yapan Irak Seçim Komisyonu Partiler Ofisi Müdürü Himan Tahsin, “Irak il meclisi seçimleri için şimdiye kadar 270 siyasi parti kayıt yaptırdı” dedi.

Tahsin, “Yaklaşık 15 parti daha il genel meclisi seçimlerine katılmak istediklerini ifade etti. Parti kayıtlarının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkili, “Daha önce kaydedilen 42 koalisyona ek olarak, il genel meclisi seçimlerine katılmak için dokuz siyasi koalisyon daha başvuruda bulundu” dedi.

18 Aralık’ta Irak il meclisi seçimleri 23 milyondan fazla seçmenin katılımıyla yapılacak.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Temmuz ayında koalisyonları, partileri ve adayları kaydetmeye başlayacaklarını duyurmuştu.

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