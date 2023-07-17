CHP’den Ümit Özdağ’a yalanlama

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Basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan CHP'li Öztrak, "Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca 2 genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. Her iki protokolde de 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığına dair bir düzenleme ve madde yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda kullandığı "Kılıçdaroğlu kazansa üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı alacaktık, yazılı mutabakat var" ifadelerini kullanmıştı.

Dile getirilen iddialar arasında ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı görevine getirilecek olması da yer alıyordu.

Zafer Partisi Genel Başkanı ayrıca kendisinin İçişleri Bakanı olacağının açıklanması durumunda Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini öne sürmüştü.

MİT Başkanlığı için yapılan mutabakatın sözlü olarak gerçekleştirildiğini belirten Özdağ, bakanlıklar için ise yazılı bir mutabakat yapıldığını söylemişti.