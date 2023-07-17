ABD Hazine Bakanı: Resesyon beklemiyorum

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ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkede büyümenin yavaşladığını ancak iş gücü piyasasının oldukça güçlü olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bir resesyon beklemediğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, Çin'in yeniden açılma sonrasında beklenenden daha yavaş bir büyüme kaydettiğine işaret ederek, özellikle Asya'daki birçok ülkenin ekonomilerinde büyümeyi teşvik etmek için güçlü Çin büyümesine güvendiğini ifade etti.

Çin'deki yavaş büyümenin ABD ekonomisi için de bazı olumsuz etkileri olabileceğini aktaran Yellen, "Büyüme yavaşladı ancak iş gücü piyasamız oldukça güçlü olmaya devam ediyor. Bir resesyon beklemiyorum. En son enflasyon verileri, enflasyonu düşürmede ilerleme kaydettiğimiz konusunda oldukça cesaret verici" diye konuştu.

Yellen, hızlı toparlanmanın ardından genel olarak büyümenin yavaşlamasının normal olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda firmaların işe alım isteğini azalttığını dile getirdi.

'İHRACAT KONTROLLERİ ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE YÖNELİK'

Çinli üst düzey yetkililerle sınırlı temasta bulunulan birkaç yılın geçtiğini anımsatan Yellen, "Artık ilişkimizi daha istikrarlı bir yere getirmeli, altına bir zemin koymalı ve ülkelerimiz arasında daha iyi bir anlayışı teşvik etmeye çalışmalıyız" ifadesini kullandı.

Yellen, yakın zamanda Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkenin yeni ekonomi ekibi de dahil biz dizi üst düzey Çinli yetkiliyle görüştüğünü belirterek, samimi tartışmalar yaptıklarını ve iki tarafın da endişelerini dile getirdiğini kaydetti.

Görüşmelerde, küresel ekonomiyi etkileyen ve ortak çalışılması gereken borç ve iklim değişikliği başta bir dizi küresel zorluğun üzerinde anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Yellen, bunu tarifeler konusunda da başarılı bir şekilde yapabileceklerini umduğunu söyledi.

Yellen, Çin'e uygulanan tarifelerin "kısasa kısas" olmadığına dikkati çekerek, ABD'nin ulusal güvenliğini sağlamada ihracat kontrollerinin önemine işaret etti.

Giden yatırım kontrollerine dikkatle baktıklarını anlatan Yellen, ABD'nin Çin'e giden yatırımlara yönelik yarı iletkenler, kuantum ve yapay zekayı kapsayan yeni kararlar çıkarabileceğini bildirdi.

Yellen, bildirim gerekliliklerinin söz konusu sektörlerin dar kapsamlı bir bölümünde yasakları içereceğini ancak bunların ABD'nin Çin'deki yatırımını geniş çapta etkileyecek geniş kontroller olmayacağını söyledi.

YELLEN'IN TEMASLARI VİETNAM'DA SÜRECEK

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına katılmak üzere Hindistan'ın Gandhinagar kentini ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Yellen, buradaki temaslarını tamamlamasının ardından Vietnam'ın Hanoi kentine gidecek.

Hindistan ve Vietnam'da ikili görüşmeler gerçekleştirecek Yellen'ın ajandasında, ABD’nin söz konusu ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesinin yanı sıra yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ülkelerdeki borç sıkıntısı, çok taraflı kalkınma bankalarının gelişimi, Ukrayna'ya yönelik destek ve küresel vergi anlaşması gibi konular bulunuyor.