Politika

Neçirvan Barzani, yarın Azerbaycan'a gidecek

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret kapsamında yarın Bakü'ye gidecek.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani İlham Aliyev Azerbaycan

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret kapsamında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılana açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Neçirvan Barzani ve Aliyev’in, Azerbaycan ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkileri ele alacağı bildirildi.

Bakü'deki görüşmede farklı alanlarda işbirliğinin de masaya yatırılacağı kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv