Neçirvan Barzani, yarın Azerbaycan'a gidecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret kapsamında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılana açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Neçirvan Barzani ve Aliyev’in, Azerbaycan ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkileri ele alacağı bildirildi.

Bakü'deki görüşmede farklı alanlarda işbirliğinin de masaya yatırılacağı kaydedildi.