Hükümet Sözcüsü: Başbakan, Kifri halkının talebini yerine getirdi

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Pêşewa Hewramanî, Başbakan Mesrur Barzani’nin Kifri kentinin sorunlarına çözüm için talimat verdiğini ve hükümetin sorunları çözeceğini söyledi.

Kifri halkının taleplerinden birisinin de kent belediye başkanlığının terfi ettirilmesi yönünde olduğunu belirten Hewramanî, Başbakan’ın talimatıyla Kifri Belediye Başkanlığı’nın ikinci kademeden birinci kademeye çıkarıldığını kaydetti.

Mesrur Barzani dünkü Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili Kifrili vatandaşlar, size selam ve saygılarımı iletiyorum. Taleplerinizden haberdarım ve bana ulaşmış durumdalar. Taleplerinizi incelemek üzere Bakanlar Kurulu Divanı, İçişleri Bakanlığı ve Germiyan Bağımsız İdaresi temsilcilerinin yer aldığı bir komite kurulması karar verdim. Size hizmet etmek için elimizden geleni yapacağımız konusunda müsterih olun. Germiyani bir ruhla sizinle olacağım.”

NE OLMUŞTU?

Birkaç gündür Kifri halkı, hizmet eksikliği nedeniyle protestolarını sürdürüyor. Vatandaşlar, Germiyan Bağımsız İdaresi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkililerinden bölgelerine daha fazla önem verilmesini talep ediyor.

Kifri sakinleri, bölgelerinin bağlı olduğu Germiyan Bağımsız İdaresi’nin bu kente ayrımcılık yaptığını belirtiyor.