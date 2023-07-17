BM ve Beyaz Saray'dan tahıl anlaşmasını durduran Rusya'ya tepki

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu karardan "derin üzüntü duyduklarını" belirten Guterres, Birleşmiş Milletler'in, Ukrayna ve Rusya'dan gelen gıda ve gübrenin dünya pazarına engelsiz erişimini kolaylaştırmaya çalışacağını söyledi.

BEYAZ SARAY’DAN ÇAĞRI

Beyaz Saray'dan Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus tarafının bu kararının gıda güvenliğini kötüleştireceği ve milyonların bundan zarar göreceği vurgulandı.

Moskova'ya acilen kararı geri alma çağrısı yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi” ifadesini kullandı.