Ukrayna, Fransa ve Almanya’dan Rusya’ya tepki gösterdi

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırarak "Ukrayna limanlarına yasa dışı abluka uyguladığını" bildirdi ve kararı kınadı.

Bakanlık, Rusya'nın Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmayı yenilememe kararı hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın anlaşmayı sonlandırmasıyla ilgili "Rusya, bu bölgedeki deniz ulaşımının engellenmesinden sorumludur ve Ukrayna limanlarına yasa dışı abluka uyguluyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin kınandığı açıklamada, Rusya, küresel gıda güvencesi üzerindeki “şantaja” son vermeye ve alınan karardan geri adım atmaya çağrıldı.

Fransa'nın ortaklarıyla "dünyanın dört bir yanındaki en savunmasız nüfusların üzerindeki gıda güvencesizliği risklerini azaltmak için eylemlerini artırmaya devam edeceği" vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın Ukrayna’daki gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeden etkilenen insanlara yardım etmek için uluslararası gıda yardımını bu yıl için 840 milyon avronun üzerine çıkardığı da kaydedildi.

SCHOLZ, RUSYA'NIN TAHIL ANLAŞMASINI YENİLEMEMESİNİ "KÖTÜ BİR HABER" OLARAK NİTELEDİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmayı yenilememesini, kötü bir haber olarak nitelendirdi.

Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında Brüksel'de düzenlenen zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi kötü bir haber. Komşu ülkesini böylesi bir saldırganlıkla işgal eden bir ülke için bu aynı zamanda dünyanın geri kalanına da kötü bir mesajdır" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm dünyada yansımaları olacağına işaret eden Scholz, "Güney Amerika da dahil olmak üzere pek çok devlet, yüksek fiyatlar, gıda güvenliği sorunları ve diğer zorluklar nedeniyle Rusya'nın savaşının etkilerini yaşıyor. Ancak herkes bunun arkasında ne olduğunu, yani prensipte Rusya'nın dünyada iyi bir şekilde bir arada yaşama konusunda kendini sorumlu hissetmemesiyle ilgili olan bir tutum olduğunu anlayacaktır" diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Avrupa'ya olan eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Scholz, "Avrupa'nın dünyadaki diğer ülkelerle ilişkilerinde saygının önemli olduğuna ve Avrupa'nın sömürge geçmişiyle ilgili olarak da yapacak bir şeyimiz olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu nedenle, konuşmaları ve tartışmaları her zaman en büyük hassasiyetle ilerletmeniz gerekir. Bu anlaşmaları tamamlamamızdan yanayım" ifadelerini kullandı.

Scholz, AB-CELAC toplantısının önemine de dikkati çekerek, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

ZELENSKİY'DEN, KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NİN RUSYA'SIZ DEVAMI İÇİN UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA TALİMAT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığına, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'ye, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'ni Rusya'sız sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyalleri hazırlama talimatı verdiğini bildirdi.

Zelenskiy'in Basın Sözcüsü Sergey Nikiforov, sosyal medya hesabından, Zelenskiy'nin Afrikalı gazetecilere verdiği röportaj sırasında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yaptığı bazı açıklamalarını paylaştı.

Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin 2 anlaşma olduğunu, birinin Ukrayna, Türkiye, BM arasında, diğerinin Rusya, Türkiye ve BM arasında olduğunu belirten Zelenskiy, "Dolayısıyla Rusya (anlaşmayı) durdurduğunu söylediğinde BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile anlaşmayı bozuyor. Bizimle değil. Bizim onlarla hiçbir anlaşmamız yoktur" dedi.

Zelenskiy, ayrıca, "Dışişleri Bakanlığımıza, Rusya'dan gelen resmi sinyalin ardından BM ve Türkiye'ye, Ukrayna Devlet Başkanı olarak bana girişimimizi sürdürmeye hazır oldukları yönünde yanıt vermeleri için resmi sinyallerimizi hazırlama talimatı verdim" ifadesini kullandı.

Rusya olmadan bile Karadeniz koridorunu kullanabilmeleri için her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Biz korkmuyoruz. Gemi sahibi şirketler bize ulaştı. Onlar Ukrayna'nın göndermesi ve Türkiye'nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söylediler" diye konuştu.

RUSYA'DAN "TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI FİİLEN SON BULDU" AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.