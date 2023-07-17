Ano Cewher: Erbil ve Süleymaniye havalimanlarında güvenlik sorunu yok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher Abdoka, Erbil ve Süleymaniye havalimanındaki uçuşlarla ilgili K24’e bilgi verdi.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarında güvenlik sorunu olmadığını söyleyen Ano Cewher, uçuşların askıya alınmasının Irak havacılık otoritesinin kararına bağlı olduğunu kaydetti.

Cewher, uçuşların askıya alınasının önümüzdeki birkaç saat daha devam edeceğini belirterek, sorunun çözülmesi için taraflarla koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

K24 muhabirinin aktardığına göre akşamüzeri Iraklı yetkililer, hiçbir gerekçe göstermeden Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki tüm uçuşları askıya aldı.