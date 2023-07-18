ABD ordusu, milyonlarca e-maili yanlışlıkla Rusya'nın müttefiki ülkeye yolladı

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Finansal Times’ta (FT) yer alan habere göre, ABD ordusuna ait ".mil" alan adının yanlışlıkla Mali’nin alan adı olan ".ml" ile karıştırılması üzerine milyonlarca e-posta, yanlış adrese gönderildi.

Söz konusu e-postaların diplomatik belgeler, vergi kayıtları, şifreler ve üst düzey askeri yetkililerin seyahat programları gibi hassas bilgileri içerdiği kaydedildi.

Haberi ilk yapan Financial Times gazetesine göre Hollandalı internet girişimcisi Johannes Zuurbier, sorunu 10 yıldan uzun süre önce tespit etti.

Zuurbier, 2013’ten bu yana Mali alan adının yönetimi için hükümetle sözleşme yapmıştı ve son aylarda, on binlerce yanlış yollanmış elektronik postayı topladı.

Hiçbirinde gizli işareti yoktu ancak gazeteye göre elektronik postalarda tıbbi bilgiler, Amerikan askeri tesislerinin haritaları, mali kayıtlar, üst düzey yetkililerin seyahat planları ve bazı diplomatik mesajlar da vardı.

Zuurbier, ABD’li yetkililere bir mektup yazıp sorunu bildirdi. Hollandalı girişimci Mali hükümetiyle sözleşmesinin yakında sona ereceğini, bunun da “riskin büyük olduğu ve Amerikan düşmanlarınca değerlendirilebileceğini” belirtti.

Mali, 2020'de askeri yönetimin iktidara gelmesinden beri Rusya'yla giderek daha da yakınlaşıyor.