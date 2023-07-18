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Lice’de yangın: Bazı evler tahliye edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde saat 19.16 sularında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, 6 hane tahliye edildi.
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kürdistan Lice yangın

HABER MERKEZİ

Alınan bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Karahasan, Arıklı, Dibek ve Serin Mahallelerinde saat 19.16 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, kolluk kuvveti ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

25 hektarlık ormanlık alan örtü yangını şeklinde zarar görürken, 6 hane tahliye edildi. 2 yaşlı vatandaş evlerinde son anda yanmaktan kurtarıldı.

Köylülerin desteği ve tüm ekipler, yangın söndürme araçlarıyla rüzgarın etkisiyle devam eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (Kaynak: İHA)

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