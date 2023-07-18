Covid-19 iznindeki bazı hükümlüler cezaevlerine geri dönecek

HABER MERKEZİ

Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yasa kapsamında izinden dönecek hükümlülerle hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususları belirledi.

Covid-19 iznindeki hükümlüler infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenler 1-15 Ağustos arasında cezaevlerine geri alınacak.

AA'nın haberine göre, Covid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz itibarıyla başlanacak.

20 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ÖĞRENİLEBİLECEK

Genel Müdürlüğün hazırladığı duyuruya göre, Covid-19 izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'teki Adalet Bakanlığının "Hükümlü İnfaz Bilgileri Sorgulama" ekranından öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sistemine kayıtlı telefon numaralarına infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek.

SÜRESİ 5 YILDAN AZ KALANLAR CEZAEVİNE DÖNMEYECEK

31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bu hükümlüler, 5 gün içinde ikametinin bulunduğu veya e-Devlet sorgulama ekranında yer alan ve SMS'le bildirilen yerdeki denetim serbestlik müdürlüğüne başvuru yapacak.

BAŞVURU YAPMAYANLAR İÇİN DÖNME KARARI VERİLECEK

Yasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilecek.

Ayrıca e-Devlet'teki sorgulama ekranından ve SMS'le, açık cezaevlerine dönmeleri gerekenlere de bildirimde bulunulacak. Bu durumda olanlar 1-15 Ağustos arasında infaz işlemlerinin yürütüldüğü cezaevlerine geri dönmek zorunda olacak.