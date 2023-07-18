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Ankara'da MKE fabrikasında patlama: Yaralılar var

Ankara Kayaş’taki MKE fabrikasında yaşanan patlamada 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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türkiye Ankara MKE fabrikası Patlama

HABER MERKEZİ

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu.

Fabrikada çıkan yangın, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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