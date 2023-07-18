Ankara'da MKE fabrikasında patlama: Yaralılar var
HABER MERKEZİ
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu.
Fabrikada çıkan yangın, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan Kapsül Fabrikası'nda yaşanan patlama sonrası bölgeden dumanlar yükseldi pic.twitter.com/xauPZmpizi— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) July 18, 2023