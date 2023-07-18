Spor

Ronaldo: 38 yaşındayım, Avrupa’ya dönmeyeceğimden yüzde yüz eminim

Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, bir daha Avrupa'da herhangi bir kulüpte futbol oynama şansının olmadığını söyledi.
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HABER MERKEZİ

Al Nassr'ın 17 Temmuz'da sezon öncesi hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 yenilmesinin ardından konuşan 38 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo , "Hiçbir Avrupa kulübüne dönmeyeceğimden yüzde 100 eminim. Ben 38 yaşındayım" dedi. 

Manchester United'dan ayrılmasının ardından geçtiğimiz yıl aralık ayında Al Nassr'a 2.5 yıllık imza atan Ronaldo, çok sayıda üst düzey oyuncunun Suudi ligine geleceğini belirtti. 

“AVRUPA LİGLERİ DÜŞÜŞTE”

Avrupa liglerinin çoğunun düşüşte olduğunu belirten Ronaldo, "Avrupa futbolu çok fazla kalite kaybetti. Geçerli olan ve hala iyi durumda olan tek lig İngiltere Premier Ligi. Diğer tüm liglerden çok daha ilerideler" diye konuştu. 

Ronaldo'nun “ezeli rakibi” Lionel Messi'nin de Suudi Arabistan'a transfer olacağı söylentileri yayılmıştı, ancak 36 yaşındaki yıldız, MLS takımı Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. 

Suudi liginin MLS'den daha iyi olduğunu belirten Ronaldo, "Şimdi tüm oyuncular buraya geliyor. Bir yıl içinde daha fazla üst düzey oyuncu Suudi Arabistan'a gelecek" şeklinde konuştu. 

Real Madrid'den Ballon d'Or ödülünü kazanan Karim Benzema ve Chelsea'den N'Golo Kante, Suudi Arabistan şampiyonu Al-Ittihad'a transfer oldu.

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