Neçirvan Barzani ve İlham Alivey’den ilişkileri geliştirme vurgusu

BAKÜ (K24)

Resmi ziyaret kapsamında Bakü’ye giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bakü Havalimanı’nda devlet yetkililerince karşılandı.

Neçirvan Barzani daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivey ile bir araya geldi.

Azerbaycan, Irak ve Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin ele alındığı görüşmede taraflar, farklı alanlarda ilişkileri ve işbirliğini geliştirme vurgusu yaptı.

Neçirvan Barzani, Şubat ayında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda İlham Aliyev ile bir araya gelmişti.

Neçirvan Barzani’yi Azerbaycan’a resmi olarak davet eden Aliyev, Erbil’de konsolosluk açmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti.