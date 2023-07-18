Politika

Dizeyi: Kürdistan petrolünün ihracatı Irak’ın da çıkarınadır

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Dizeyi, bütçede yer aldığı için Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının Irak hükümetinin de çıkarına olduğunu söyledi.
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kürdistan Sefin Dizeyi kürdistan petrolü ırak

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknik meselelerin bir ölçüde hallolduğunu ifade eden Dizeyi, kalan diğer sorunların ise Ankara ile Bağdat arasındaki görüşmenin sonuçlarını beklediğini belirtti.

Dizeyi, Irak’ın Paris’teki mahkemede Türkiye aleyhine açtığı 5 davadan sadece birini kazandığını anımsattı.

Dizeyi ayrıca, “Türkiye aleyhine yeni bir dava açılması riski var, bu nedenle Türkiye önceki meselelerin hukuki boyutlarını erteliyor ve yeni bir sayfa açmaya çalışıyor” dedi.

Dizeyi’ye göre, Kürdistan Bölgesi’nin petrol ihracatının askıya alınmasının verdiği zarar 3 milyar doları aşıyor.

NE OLMUŞTU?

25 Mart'ta Türkiye ile Irak arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye’ye ihraç edilen petrol durdurulmuştu. Erbil ile Bağdat arasında Kürdistan Bölgesi petrolüne ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ardından Ceyhan boru hattı üzerinden petrolünün Türkiye’ye ihracatının başlaması bekleniyor.

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