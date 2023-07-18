Dilşad Şehab: Neçirvan Barzani-İlham Aliyev görüşmesinde ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı

BAKÜ (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, Neçirvan Barzani’nin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı görüşmeyle ilgili, “Kürdistan Bölgesi ile Azerbaycan ilişkileri iyi bir düzeyde ve gelecekte ticaret ile ekonomi alanında daha da güçlenecek” dedi.

Bakü’de gazetecilere açıklama yapan Dilşad Şehab, “Kürdistan ve Azerbaycan halkı arasında bir dizi ortaklık var. Ayrıca buradaki Kürt kardeşlerimiz, Azerbaycan halkının canlı bir parçası. Elbette ki bu yakınlaşma ve var olan kültürel ve toplumsal ortaklık, bizim için yol açıcı faktörlerdir” diye konuştu.

“Azerbaycan’la ilişkilerimiz, Irak çerçevesindeki bir federal bölge olarak resmi düzeydedir” diyen Şehab, “Azerbaycan, güçlü bir altyapı için adım atan bir ülkedir. Kürdistan Bölgesi de bu ülkenin tecrübelerinden faydalanabilir” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani-İlham Aliyev görüşmesinde ele alınan konulardan birinin, Azerbaycanlı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaları için teşvik edilmesi olduğunu kaydeden Dilşad Şehab, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bunu memnuniyetle karşıladı. Emimin, gelecekte ticaret ve yatırım heyetleri karşılıklı ziyaretlerde bulunacak” diye belirtti.

Dilşad Şehab son olarak, “Kürdistan Bölgesi Başkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Ankara’da cumhurbaşkanlığı yemin töreninde yaptığı görüşme bir fırsattı. Ayrıca daha önce de Münih Konferansı’nda bir görüşmeleri olmuştu. Kürdistan Bölgesi Başkanı, Kürdistan halkının temsiliyetini güçlü bir şekilde yapmaktadır” dedi.