Rebwar Talabani: Normalleşme sağlanmadan Kerkük’te yapılacak seçimler tanınmamalı

ERBİL (K24)

18 Aralık’ta Irak il meclisi seçimleri 23 milyondan fazla seçmenin katılımıyla yapılacak.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Temmuz ayında koalisyonları, partileri ve adayları kaydetmeye başlayacaklarını duyurmuştu.

K24 haber bültenine bağlanan 140'ıncı Madde İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Rebwar Talabani, Irak il meclisi seçimleri, Kerkük’ün durumu ve 140’ıncı Maddenin uygulanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partileri eleştiren Rebwar Talabani, “16 Kasım 2017 olaylarının üzerinden 5 yılı aşkın zaman geçmesine ve il meclisi seçimlerine birkaç ay kalmasına rağmen Kürt partileri daha yeni bir araya gelip ‘Tek liste iyidir’ diyor. Ancak maalesef hala neden Kürt partilerinin bir stratejisi olmadığını anlamıyorum, tüm bunlar eksiklik” dedi.

“Ne zaman Kürt partileri birlikten tek listeden bahsetse Iraklı siyasi taraflar Kerkük’te Kürt kimliğini hedef alıyor” diyen Talabani, “Birlik her zaman iyidir. Kürtler ne zaman birlik olsa haklarını elde ettiler. Ancak farkındalıklarını kaybettikleri zamanlarda kandırıldılar ve kazanımları ellerinden alındı” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2017 olaylarından sonra Kerkük’te durumun gün geçtikçe kötüye gittiğini vurgulayan Talabani, “Seçimlerin bir normalleşme sürecine ve özgürlüğe ihtiyacı var, şu anda Kerkük’te ikisi de yok. Bunun yerine kentte ordu ve milisler var. Bunun dışında da Irak Anayasasının 14’ıncı Maddesi uygulanmamıştır” şeklinde konuştu.

“Kürtler Kerkük’teki 16 sandalyeyi alsa bile değişim olmaz, normalleşme sağlanmadan Kerkük’te yapılacak seçimler tanınmamalı” ifadelerini kullanan Talabani, Kerkük’te durumun normalleşmesi durumunda seçimlerin bir değeri olacağını kaydetti.

2005 yılında düzenlenen il meclisi seçimlerine tek listeyle “Kardeşlik Listesi” giren Kürtler 41 sandalyenin 26’sını kazanmışlardı. Türkmenler 9, Araplar ise 6 sandalye kazanmışlardı. Bu seçimlerde 41 olan sandalye sayısı 16’ya indirildi.