Rapor: Türkiye'nin AB üyelik süreci mevcut koşullarda devam edemez

HABER MERKEZİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile ilgili bir raporu kabul etti.

AP'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, AP Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin “mevcut koşullarda devam edemeyeceğine, işbirliği için olası yeni yolların keşfedilmesi gerektiğine ve AB'nin Türkiye'deki mültecilere ve deprem sonrası yeniden inşaya daha fazla destek vermeye bağlı olduğuna” işaret etti.

AB ve Türkiye'ye mevcut durumdaki 'çıkmazı kırma' çağrısı yapan komisyon, AB-Türkiye ilişkilerinde 'paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunması' çağrısında da bulundu.

“TÜRKİYE, DEMOKRATİK DEĞERLERE SAYGI DUYMALI”

AP Dışişleri Komisyonu'nun 47 lehte ve 10 çekimser oyla kabul ettiği raporda, “Türkiye hükümetinin köklü bir rota değişikliğine gitmemesi halinde, ülkenin AB'ye üyelik sürecinin mevcut koşullarda devam edemeyeceği” belirtildi. Türkiye hükümeti ve AB'nin 'mevcut çıkmazı kırmak ve daha yakın bir ortaklık kurmak için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulması' tavsiyesinde bulunan komisyon, Avrupa Komisyonu'na 'iki taraf için de cazip bir çerçeve için muhtemel formatlar arama' çağrısı yaptı.

Raporda Türkiye'nin halen AB üye adayı, NATO müttefiki ve güvenlik, ticareti, ekonomi ve göç gibi bir dizi alanda kilit bir ortak olduğunu teyit eden parlamenterler, Türkiye'nin demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı duymasının ve AB yasa, ilke ve yükümlülüklerine uymasının beklendiği ifade edildi.

“BİR ÜLKENİN NATO ÜYELİĞİ BİR BAŞKASININ AB ÜYELİĞİNE BAĞLI OLAMAZ”

Türkiye'yi daha fazla gecikmeden İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylamaya da çağıran Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, 'bir ülkenin NATO üyelik sürecinin başka bir ülkenin AB üyelik sürecine herhangi bir şekilde bağlı olamayacağını' vurguladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) oylamada Rusya'yı Ukrayna savaşı dolayısıyla kınama yönünde oy kullanmasını 'memnuniyetle karşılayan' Dışişleri Komisyonu, "Türkiye'nin AB'nin ortak dış politika ve güvenlik politikası ile uyumluluğu tüm zamanların en düşüğü olan yüzde 7'ye geriledi; bu, tüm genişleme ülkeleri arasındaki en düşük oran" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon kişiyle dünyanın en büyük mülteci nüfusunu barındırdığını aktaran AP Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği çabalarını 'takdir ettiklerini' belirtti.

SANCHEZ AMOR: TÜRKİYE İLGİSİNİ SOMUT REFORMLARLA GÖSTERMELİ

Suriye ve Türkiye'de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Maraş depremleri dolayısıyla Türkiye'ye taziyelerini de ileten parlamenterler, 'Avrupa dayanışmasının AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin somut bir biçimde gelişmesini sağlayabileceğine' vurgu yaptı.

AP'nin Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor da rapora ilişkin açıklama yaparak, "Son dönemde Türkiye hükümetinin AB üyelik sürecini canlandırmaya yeniden ilgi gösterdiğini gördük. Bu, jeopolitik pazarlık sonucu değil, Türkiyeli yetkililer temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanında devam eden gerilemeyi durdurma yönünde gerçek bir ilgi gösterirse olacak. Eğer Türkiye hükümeti bu konuda samimiyse bunu somut reform ve eylemlerle göstermeli" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nun paylaştığı bilgilere göre, komisyonda kabul edilen rapor ilerleyen günlerde görüşülmek ve ardından oylanmak üzere Avrupa Parlamentosu'na sunulacak.

ERDOĞAN: ÖNCE TÜRKİYE'NİN AB'DE ÖNÜNÜ AÇIN

İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini şart koşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, "Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in önünü açalım" diye konuşmuştu.

İsveç'le bu bağlamda varılan mutabakatın ardından Erdoğan, İsveç'in NATO üyelik başvurusunun onaylanma sürecine başlanacağını duyurmuştu.