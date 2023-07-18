Irak Bakanlar Kurulu, Kerküklü çiftçilerin lehine yasa tasarısını onayladı

BAĞDAT (K24)

Basın mensuplarına konuşan Irak Adalet Bakanı Halid Şivani, Irak Bakanlar Kurulu’nun Baas rejimi dönemindeki Devrim Liderliği Konseyi’nin Kerkük ve diğer bölgelerdeki tarım arazilerine ilişkin kararlarını iptal eden bir yasa tasarısını onayladığını belirtti.

Şivani, “Tasarı, 1976'dan sonra Kerkük ve diğer bölgelerde Kürt ve Türkmen çiftçilerin tarım arazilerinin işgal edilmesine ilişkin dokuz kararı kapsıyor. Tasarı daha önce Devleti Yönetme Koalisyonu tarafından Sudani kabinesinin gündemine alınmıştı” dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki kabinenin tasarıyı oybirliğiyle kabul ettiğini ve tasarının Irak Parlamentosu’na gönderileceğini kaydeden Şivani, Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani grupları tasarıyı geçirmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

Şivani, yasa tasarısından olumsuz yönde etkilenenlere tazminat ödeneceğini ifade etti.