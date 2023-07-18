Macron’dan K24’e: Putin tahılı Batı'ya karşı silah olarak kullanmak istiyor

BRÜKSEL (K24)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahıl anlaşmasını Batı'ya ve dünyaya karşı bir silah olarak kullanmak istediğini söyledi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında Brüksel'de düzenlenen ve 2 gündür süren zirve aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Macron, Rusya'nın tahıl anlaşmasını tek taraflı olarak yenilememesinin Orta Doğu ve Afrika üzerinde büyük bir etkisinin olacağını belirtti.

Tahıl anlaşı sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını umduğunu kaydeden Macron, “Rusya başlangıçta büyük bir sorumluluk almaya karar verdi, ancak mevcut duruşu, büyük ölçüde anlaşmaya bağlı olan Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki ülkeleri etkileyecektir” dedi.

Putin’in yanlış yaptığını söyleyen Macron, Rusya’nın bu tutumunun ardından bazı ülkelerin Rusya’ya verdiği desteği kesmesi gerektiğini bildirdi.

Macron, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği’ne üye ülkelerle tahıl üretiminin artırılmasına daha fazla önem vermeye çalıştıklarını ifade etti.