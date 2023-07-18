BM: Genel Sekreter, Rusya ve Ukrayna tahılının ihracatı için her yolu araştıracak

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırdığını duyurmasının ardından farklı girişimlerin gündeme geldiğini aktaran Dujarric, tarafların güvenli ve pratik yolları tespit etmek için bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

Dujarric, Rusya'nın sonlandırma bilgisini vermek için gönderdiği mektupta, Karadeniz'deki seyrüsefer güvencelerini de kaldırdığını açık şekilde ortaya koyduğunu anımsattı.

Ukrayna ve Rusya tahılının küresel pazara olumlu etkisinin göz ardı edilemeyeceğine işaret eden Dujarric, "BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya tahılının ihracatının gerçekleşebilmesi için her yolu araştırmaya devam edecek. Bu konuda kararlı" ifadesini kullandı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.