Başbakan’dan Hicri yeni yıl mesajı: Kürdistan için refah ve ilerlemeye vesile olsun

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hicri yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani, “Hicri 1445 yeni yılı vesilesiyle Kürdistan'daki ve dünyadaki tüm Müslümanlara en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Yeni Hicri yılın Kürdistan için refaha vesile olması temennisinde bulunan Başbakan mesajını şöyle sürdürdü:

“Yüce Allah’tan yeni Hicri yılın Kürdistan için refah ve ilerlemeye, dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.

Bu kutsal vesileyle, kutsal İslam dininin gerçek ilkelerinin, barış içinde bir arada yaşama kültürünün, karşılıklı kabulün ve dini ölçülülüğün teşvik edilmesini vurguluyoruz.”