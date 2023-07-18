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ABD: Ukrayna’nın Rus hava gücü seviyesine ulaşması için yıllara ihtiyacı var

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’nın havadaki yeteneklerini Rusya’nın seviyesine getirmenin yıllarca süreceğini belirtti.
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ABD Mark Milley Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’nın havadaki yeteneklerini Rusya’nın seviyesine getirmenin yıllarca sürecek mali yatırım ve pilot eğitimi gerektirdiğini belirtti.

Milley, bugünkü basın toplantısında, “10 adet F-16, iki milyar dolar demek. Rusların elinde dördüncü ve beşinci nesilden yüzlerce savaş uçağı var” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı “Rusya’yla bire bir eşitliğe veya ikiye bir seviyesine ulaştırmaya çalışıyorsak bunun için çok sayıda uçağa, yıllar sürecek pilot eğitimine, yıllar sürecek servise, uygun seviyede mali desteğe ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Milley, ABD’nin tüm bunları dikkate alarak çabalarını, Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini sağlamaya yoğunlaştırdığını söyledi.

 

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