Politika

Kiev Belediye Başkanı: Başkentte patlamalar oldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamaların olduğunu bildirdi.
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dünya Ukrayna Kiev Patlama Rusya Hava saldırısı İHA

HABER MERKEZİ

Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Kiev'de patlamaların duyulduğunu belirtti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini kaydetti.

Hava savunma güçlerince tüm İHA'ların havada imha edildiğini aktaran Popko, saldırı sonucu yaralı vatandaşlar veya bir yıkım hakkında henüz bir bilgi almadıklarını ifade etti.

Popko, ayrıca Rus güçlerinin Odessa'ya da hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

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