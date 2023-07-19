Politika

Akşener’den 'yerel seçim' mesajı: Bunu her yerde anlatın

Meral Akşener'in başkanlık divanı toplantısında "Seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın" dediği belirtildi.
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türkiye İYİ Parti CHP Meral Akşener Yerel seçim

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başkanlık divanı toplantısına katıldı.

Akşener’in toplantıda Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin "İttifak konusu kesinlikle konuşulmadı. Tebrik ziyaretiydi. Şunu bilin seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın" dediği iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 'Seçime, tek başımıza girecek gibi çalışacağız' başlıklı yazısında aktardığına göre yaklaşık 4,5 saat süren divan toplantısında ağırlıklı olarak yerel seçim masadaydı. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'ın il il yaptığı ziyaretler ele alındı. Kavuncu'nun deprem bölgesi ziyaretlerinin yanı sıra toplamda 11 ille ilgili yaptığı tespitler masaya yatırıldı. İl, ilçe, köy, oy miktarı da tek tek konuşuldu.

Bu arada gündeme Kılıçdaroğlu'nun ziyareti geldi.

Akşener'in Başkanlık Divanı'na şu bilgileri verdiği ifade edildi:

“İttifak konusu konuşulmadı. Kesinlikle konuşulmadı. Tebrik ziyaretiydi ve CHP'de yapacakları yenilenmeyi anlattı Kemal Bey. Şunu bilin seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın.”

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