Politika

Neçirvan Barzani’den barışçıl birlikte yaşam vurgusu

Neçirvan Barzani, Hicri yılbaşı mesajında Kürdistan’daki birlikte yaşamın önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Hicri yılbaşı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 1445’inci Hicri yılbaşı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Muharrem ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimizi en içten şekilde kutluyorum. Yeni yılın tüm insanlığa hayır, güzellik ve mutluluk getirmesini, herkes için başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Bu kutlu vesileyle, Kürdistan’daki dini ve ulusal bileşenler arasındaki barışçıl birlikte yaşamın korunması ve hoşgörünün derinleştirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Hepimiz, halkımız ve ülkemizin daha iyi bir bugünü ve yarını için birlikte çalışmalıyız.”

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