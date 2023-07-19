Ekrem İmamoğlu'nun CHP'lilerle toplantısı internete sızdı

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Engin Altay, Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Teczan gibi üst düzey CHP'li isimlerin katıldığı kapalı devre toplantıda Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kurultayın yapılmasıyla ilgili konular konuşuluyor.

Toplantıya videosunu kapatarak katılan bir kişinin toplantıyı kayda almasının ardından çekilen 14 dakikalık video YouTube’da dün açılan “Değişim Gerçeği” isimli hesaptan yayınlandı.

Toplantının başında görüşmenin ana çerçevesini anlatan İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik...İkincisi yine bu özellik ile alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma, bir öngörü zemini oluşacaktı. Bu konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum" diye konuşuyor.