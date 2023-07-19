Özerk Yönetim’den Şam’a: Suriye’yi bölmeye yönelik hiçbir projeye dahil olmadık

ERBİL (K24)

Rojava’daki Özerk Yönetim’in Dış İlişkiler Dairesi, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın bir Fransız heyetinin kuzey ve doğu Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Özerk Yönetim, “Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan tüm suçlamaları reddediyoruz. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu projenin ‘ayrılıkçı’ proje olduğu söylendi. Ancak projemiz milli ve Suriye’ye özgüdür. Projemiz Suriye’ye, onun birliğine ve halkına karşı değildir” açıklamasında bulundu.

Şam hükümetini eleştiren Özerk Yönetim, “Şam, Türk devleti ve terörist grupların eylemlerine, işgal saldırılarına ve işgal altındaki Suriye bölgelerinin tarihi, beşeri, kültürel kimliğinin değişmesine yönelik adımlara karşı ciddi bir tavır almalıydı” vurgusu yaptı.

Fransa heyetiyle görüşmeye değinen Özerk Yönetim, görüşmenin Suriye’deki görevlerine yerine getirmeye dair olduğunu kaydetti.

Açıklamada, “Şam’ı bu açıklamalarına son vermeye ve Suriye’deki durumu düşünmeye, sorunların çözüme kavuşması yönünde henüz ilerlemeye kaydedememiş zihniyetinden çıkmaya çağırıyoruz” denildi.

ŞAM HÜKÜMETİNİN AÇIKLAMASI

Geçen hafta bir Fransız heyeti Demokratik Suriye Güçleri ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi yetkilileriyle bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı bu ziyarete tepki gösterdi.

“Fransa dışişleri bakanlığından yasa dışı bir şekilde bir heyetin Suriye topraklarına girmesi, uluslararası kural ve protokollerin açık ihlalidir, kınanmaktadır” denilen açıklamada, şunlar yer aldı:

“Fransa'nın Suriye’deki yıkıcı rolü ve güçlü düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu ülkenin terör gruplarını ve bölücü milisleri destekleyerek Suriye'ye yönelik husumetine tam olarak yaslandığını göstermektedir."