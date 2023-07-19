Rutte’den K24’e: Dilan, Hollanda Başbakanlığı için en iyi aday

BRÜKSEL (K24)

K24’e konuşan Mark Rutte, yeni başbakanın bu yıl yapılacak seçimler sonucu belirleneceğini ancak halihazırda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz’ün göreve gelmesinden yana olduğunu belirtti.

Rutte, “Dilan kendi partisinde ve bu makam için en iyi adaydır ancak seçimlerde ne olacağını beklemek lazım. Seçimler, özgür rekabetlerdir ve herkes başarmak için mücadele eder” diye konuştu.

Hollanda’da Kasım ayında seçimlerin yapılması bekleniyor.

Dersimli bir Kürt olan Dilan Yeşilgöz, şu an Hollanda Güvenli ve Adalet Bakanlığı görevini yürütüyor.

Yeşilgöz, başbakanlık için adaylığını açıklamıştı.

46 yaşındaki Yeşilgöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “VVD liderliği için aday olmaya karar verdim. Söz sırası artık yönetim kurulu ve VVD üyelerinin. Her halükarda ülkemizi daha da güzelleştirme sorumluluğunu seve seve alıyorum” demişti.

Lahey’deki siyasi yorumcular ve medyaya göre, parti yetkili kurulları tarafından oybirliğiyle aday gösterilen Dilan Yeşilgöz’ün genel başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor.

Dilan Yeşilgöz geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi’ne bir ziyarette bulunmuş ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılanmıştı.