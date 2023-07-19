Dizeyi: Bazı ülkelerde Kürdistan Bölgesi temsilciliği açmak için çalışıyoruz

WASHINGTON (K24)

Washington’da K24’e konuşan Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nin ülkede temsilciliğinin bulunduğunu belirterek, “Eğer uygun bulunursa bazı ülkelerde daha temsilcilik açma niyetindeyiz. Özellikle de bazı Arap ülkelerinde” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin dün Azerbaycan’a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın yakın zamanda Erbil’de konsolosluk açacağı ifade edildi.

Dizeyi, Azerbaycan’ın Erbil’de başkonsolosluk açacağını ve Azerbaycan’dan Kürdistan Bölgesi’ne uçak seferlerinin başlatılacağını kaydetti.

Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk ve temsilciliklerin açılması ile onlarca ülke konsolosluğunun varlığını Kürdistan Bölgesi açısından olumlu işaretler olduğunu belirterek, “Kürdistan Bölgesi’nin özel bir yeri var. Temsilciler de hükümetlerinin siyasetini takip ediyor ve ilişkileri güçlendirmek için çalışıyor” diye konuştu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin Sefin Dizeyi, 15 Şubat 2022’de Katar’a yaptığı ziyaret sonrası Irak Bakanlar Kurulu, 4 Ekim 2022’de Katar’ın Kürdistan Bölgesi’nde başkonsolosluk açması kararını onaylamıştı. Dizeyi, Katar Başkonsolosluğu’nun yakın zamanda açılacağını söyledi.

38’i Birleşmiş Milletler üyesi olan 40 farklı ülkenin Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk ve temsilciliği bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti’nin ise hem Erbil hem de Süleymaniye’de konsolosluğu bulunuyor. 2007 yılında ilk olarak Rusya ve İran Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açmıştı.