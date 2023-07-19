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Diyarbakır Adliyesi önünde silahlı saldırı: Anne ve 2 oğlu yaralandı

Diyarbakır'da adliye binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandı.
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Diyarbakır
Diyarbakır
kürdistan Diyarbakır silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan Hayriye T. ile oğulları Fesih T. ve Mehmet T'ye, adliye binasından çıktıkları sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda, anne ve 2 oğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)

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