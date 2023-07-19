Diyarbakır Adliyesi önünde silahlı saldırı: Anne ve 2 oğlu yaralandı

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13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılan Hayriye T. ile oğulları Fesih T. ve Mehmet T'ye, adliye binasından çıktıkları sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda, anne ve 2 oğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. (Kaynak: AA)