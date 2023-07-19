Politika

Toplantı kaydının sızdırılması | CHP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu’nun haberi yoktu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bazı CHP kurmaylarının katıldığı ve Youtube'da sızdırılan toplantıyı doğru bulmadıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun toplantıdan haberdar olmadığını söyledi.
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türkiye CHP Toplantı Faik Öztrak

HABER MERKEZİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği zoom toplantısı gündemiyle bir araya geldi. 

Öztrak, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

“Ülke yangın yerine dönmüşken zoom konuşmayı doğru bulmayız” diyen Öztrak, şunları ifade etti:

“Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır bunu da yapacaktır. Genel Merkezin toplantıdan haberi yoktu.”

NE OLMUŞTU?

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP içinde yüksek sesle dile getirilen “değişim” talebi çerçevesinde, ismi genel başkanlık için konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği bir zoom toplantısının 14 dakika 39 saniyelik kaydı sızdırıldı.

Bir saat süreceği belirtilen, "toplanan muhalif imzalarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü Parti Meclisi toplantısına zorlamanın ve alternatif bir kurultay süreci olabilir mi, buna dair bir zemin var mı”nın konuşulduğu toplantıya katılan isimler dikkati çekti.

İmamoğlu başkanlığında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski CHP Grup Başkanvekili ve eski İstanbul Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi (PM) üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan’ın katıldığı online toplantının kaydı yayınlandı.

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