Yaver: Fransa, Uluslararası Koalisyon kurulmadan önce Peşmerge'ye yardım etti

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı eski Sekreteri Cebbar Yaver, “DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon kurulmadan önce Fransız askeri ekibi Erbil'e ilk gelen ekip oldu” dedi.

K24’e konuşan askeri uzman Cebbar Yaver, “DAİŞ teröristlerine karşı mücadelede Fransız askeri timi, Uluslararası Koalisyon kurulmadan önce, DAİŞ'in Bağdat'a doğru ilerlediği ve henüz Kürdistan Bölgesi sınırlarına saldırmadığı bir sırada Erbil'e geldi” ifadelerini kullandı.

Yaver, “Fransız askeri timi, DAİŞ'e karşı Kürdistan Bölgesi sınırlarını korumak için kurulan tüm Peşmerge cephelerini ziyaret etti. Ziyaretin amacı bu cepheleri değerlendirmek ve Peşmerge'ye nasıl yardım edileceğine dair rapor hazırlamaktı” dedi.

DAİŞ ile mücadelede Peşmerge'ye silah ve mühimmat sağlayan ilk ülkenin Fransa olduğunu kaydeden Yaver, “Fransa ve diğer Uluslararası Koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye yaptığı yardım, DAİŞ saldırılarına karşı koymada büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Peşmerge güçlerinin birleşme sürecine değinen Yaver, “KYB ile KDP arasındaki sorunlar, Peşmerge güçlerinin birleşmesi ve bakanlık içi reform sürecinde olumsuz rol oynadı. Aralarında Fransa'nın da bulunduğu Uluslararası Koalisyon üyeleri, Peşmerge güçlerinin birleşme sürecindeki yavaşlamadan duydukları endişeyi dile getirdiler” diye konuştu.