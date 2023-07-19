TBMM 25 Temmuz'da olağanüstü toplanıyor

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı.

TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplanacak.

Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, TBMM’yi son günlerde yapılan zamlar nedeniyle olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Yapılan çağrıda, “Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir” denilmişti.